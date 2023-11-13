Учёные создали зубную пасту для аллергиков
Аллергией на арахис страдает большое количество людей во всём мире – и она считается жизнеугрожающей. Разработчики новой зубной пасты включили в состав продукта определённое количество белков арахиса, которые могут вызвать аллергическую реакцию, для постепенного снижения чувствительности к этому аллергену.
В исследованиях приняли участие 32 человека с аллергией на арахис. В течение 11 месяцев добровольцы чистили зубы один раз в день новой пастой. Двадцать четыре участника получали активное вещество, ещё восемь – плацебо. Для тех, кто получал пасту с активным веществом, доза его постепенно возрастала – количество арахисового белка в ходе эксперимента увеличивалось. Ни у кого за этот период не было выявлено серьёзной аллергической реакции, что говорит о безопасности применения продукта у людей с аллергией на арахис. У половины участников наблюдался лёгкий зуд во рту и вокруг губ, но никто не выбыл из исследования из-за побочных действий. При этом, каждый, кто использовал инновационную пасту, перенёс самые высокие дозы арахисового белка – передаёт daily mail.
Учёные полагают, что люди, получающие регулярно небольшое количество арахиса, со временем постепенно потеряют чувствительность к этому аллергену, и у них снизятся риски серьёзных последствий. Зубы инновационная паста очищает также хорошо, как обычная.
Такой тип лечения аллергии называется пероральной иммунотерапией и используется уже давно. Он позволяет снизить чувствительность пациента к продуктам, вызывающим у него аллергические реакции, путём введения небольших доз пищевого аллергена для повышения устойчивости организма.
Преимущества новой разработки в том, что её легко использовать – иммунотерапию можно проводить, просто единожды в день чистя зубы специальной зубной пастой. Не инвазивный, не требующий медицинской помощи метод.