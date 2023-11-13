Учёные создали зубную пасту для аллергиков

В исследованиях приняли участие 32 человека с аллергией на арахис. В течение 11 месяцев добровольцы чистили зубы один раз в день новой пастой. Двадцать четыре участника получали активное вещество, ещё восемь – плацебо. Для тех, кто получал пасту с активным веществом, доза его постепенно возрастала – количество арахисового белка в ходе эксперимента увеличивалось. Ни у кого за этот период не было выявлено серьёзной аллергической реакции, что говорит о безопасности применения продукта у людей с аллергией на арахис. У половины участников наблюдался лёгкий зуд во рту и вокруг губ, но никто не выбыл из исследования из-за побочных действий. При этом, каждый, кто использовал инновационную пасту, перенёс самые высокие дозы арахисового белка – передаёт daily mail.