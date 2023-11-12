Ученые доказали, что привычки людей обусловлены наследственностью

Американские ученые в ходе любопытного исследования выяснили, что генетика влияет не только на особенности внешности и состояние здоровья человека, но и на его характер и другие привычки.

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Идея проведения исследования появилась у психолога Миннесотского университета Томаса Бушара-младшего, когда он узнал историю двух братьев. Близнецы из штата Огайо появились на свет в 1939 году. Их усыновили разные семьи, и встретиться родственники смогли только, когда им обоим уже было по 40 лет.

Выяснилось, что у них много общего. Помимо схожих проблем со здоровьем, у братьев были одинаковые привычки и предпочтения. Парадоксальным образом, они ездили на одинаковых автомобилях, курили одну и ту же марку сигарет, их карьерные интересы находились в одной сфере деятельности, а также им нравились девушки с похожим складом ума и типом внешности.

Заинтересовавшись этой историей, Томас Бушар-младший и его коллеги решили изучить вопрос влияния генов на привычки человека. Результаты исследования опубликовало издание PubMed.

После проведения целого ряда медицинских и психологических тестов специалисты установили, что такое совпадение может быть обусловлено наличием идентичного генома.

Также исследователи пришли к выводу, что крепкие дружеские отношения между людьми тоже могут быть обусловлены генами. Проанализировав почти полмиллиона генетических маркеров, ученые установили, что у друзей и приятелей варианты генов совпадают чаще, чем у незнакомых людей.