Американские ученые нашли новый способ борьбы с алкоголизмом

Американские ученые провели исследование, посвященное изучению эффективности лекарственных препаратов для борьбы с алкоголизмом. Люди, страдающие от этого заболевания, испытывают сложности в отказе от алкоголя и не могут контролировать количество потребляемых напитков.

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Исследование показало, что наиболее эффективными методами лечения являются групповая или поведенческая психотерапия. Кроме того, эксперты проанализировали эффективность медикаментов для борьбы с алкоголизмом, изучив 118 научных работ с участием 21 тысячи добровольцев.