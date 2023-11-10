Американские ученые нашли новый способ борьбы с алкоголизмом
Американские ученые провели исследование, посвященное изучению эффективности лекарственных препаратов для борьбы с алкоголизмом. Люди, страдающие от этого заболевания, испытывают сложности в отказе от алкоголя и не могут контролировать количество потребляемых напитков.
Исследование показало, что наиболее эффективными методами лечения являются групповая или поведенческая психотерапия. Кроме того, эксперты проанализировали эффективность медикаментов для борьбы с алкоголизмом, изучив 118 научных работ с участием 21 тысячи добровольцев.
По результатам исследования было выявлено, что только два из 12 рассмотренных лекарственных средств оказались эффективными. Ученые охарактеризовали их действие как умеренное.