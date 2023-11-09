Neurology: йога оказалась полезна для людей, страдающих эпилепсией

В исследовании приняли участие 160 человек, средний возраст которых составлял 30 лет. Все добровольцы страдали эпилепсией. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых, а также выяснили у участников, чувствуют ли они себя оторванными от общества. Затем добровольцев разделили на две группы. Первая группа должна была посещать йогатерапию, а вторая — фиктивную йогу. В группе фиктивной йоги участники выполняли различные асаны (позы), но не учились расслаблять мышцы и контролировать дыхание, в отличие от тех, кто посещал йогатерапию.