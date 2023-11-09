Российские ученые сообщили, что пересадка головы на другое тело стала реальнее

Российские ученые разработали новую технологию восстановления поврежденного нерва с помощью композитных волокон на основе хитозана и углеродных нанотрубок. Эта разработка позволит в будущем полностью восстановить функцию нерва после его повреждения. Об этом рассказала Нурджемал Тагандурдыева, сотрудница Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в интервью для «Газеты.Ru».

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Суть технологии заключается в использовании полых трубок с направляющими наполнителями, которые соединяют два конца поврежденного нерва. Наполнители помогают нерву быстрее и эффективнее восстановиться.

В настоящее время для восстановления нервов используются различные подходы, такие как анастомозы и аутоневральные вставки. Однако новая технология сможет облегчить процесс соединения нервов с большими разрывами и предотвратить дефицит ткани. О возможности пересадки головы на другое тело Тагандурдыева не может дать точного ответа, так как этот процесс связан не только с нервами, но и с другими органами и тканями. Однако в будущем такая возможность может стать реальностью, но для этого потребуются и другие технологии.

Также специалист отметила, что для восстановления нервов центральной и периферической нервной системы используются разные подходы, так как передача нервных импульсов в ЦНС происходит по-другому, а клетки имеют другую природу. Поэтому новая технология не сможет быть применена для лечения повреждений ЦНС.