Учёные предложили новый способ избавления от заложенности носа

Исследователи создали вибрирующую повязку на голову от хронической заложенности носа.

Испытания повязки на голову прошли удачно. Тесты с участием 52 человек продемонстрировали облегчение симптома в течение недели после использования устройства. Учёные резюмировали: вибрирующая повязка на голову может стать новым немедикаментозным способом лечения хронической заложенности носа.

Есть множество причин, из-за которых люди сталкиваются с хронической заложенностью носа. Это может быть аллергия – на шерсть животных, пыльцу, пылевых клещей или что-то ещё, реакция на приём некоторых препаратов – бета-блокаторов, например, и так далее.

Исследование показало, что устройство в виде повязки на голову может также хорошо справляться с симптомом заложенности, как и назальные стероидные спреи, которые не редко вызывают побочные эффекты. Изобретение может помочь людям, которые не могут использовать назальные спреи из-за высокого давления, например.

Носить повязку, которая располагается на лбу, следует дважды в день по 15 минут. Устройство доставляет звуковые волны в кости над носом – вибрации доходят до закупоренной носовой полости и пазух, благодаря чему достигается эффект: уменьшается отёк кровеносных сосудов и происходит физическое перемещение слизи.

Повязку для головы легко использовать дома, используя для этого приложение на смартфоне. На сегодняшний день тесты с использованием повязки прошли 52 человека с хронической заложенностью носа: им давали либо вибрирующую повязку, либо повязку-плацебо. У тех, кто использовал вибрирующую повязку, наблюдались улучшения, сравнимые по силе с применением назальных спреев.