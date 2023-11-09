Полезен ли для кишечника рыбий жир

По данным Consumer Lab, рыбий жир - одна из самых часто принимаемых добавок в США. Эта добавка известна своими преимуществами для здоровья, в том числе улучшением здоровья сердца, уменьшением воспалений и укреплением иммунной системы. Но что насчёт её влияния на кишечник?

© Ferra.ru

В ходе нескольких исследований учёные попытались выяснить, есть ли связь между рыбьим жиром и здоровьем кишечника. Результаты получились неоднозначными. Однако некоторые научные работы всё же показали, что рыбий жир может сделать микробиом кишечника более разнообразным.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, эксперты проанализировали данные о 876 близнецах женского пола среднего и пожилого возраста. Обнаружилась при этом сильная связь между высоким потреблением омега-3 с пищей и здоровым составом микробиома.

Whole Heart Family Medicine

Обзор, опубликованный в журнале Mediators of Inflammation, показал, что омега-3 могут благотворно влиять на воспаление. В других исследованиях, включая статью из European Journal of Nutrition, говорится, что жирные кислоты омега-3 помогают улучшить целостность кишечного барьера (защитной стенки внутри желудка, которая позволяет питательным веществам из пищи попадать в организм). Из-за нарушения кишечного барьера у людей могут развиться желудочно-кишечные заболевания, в том числе воспалительные заболевания кишечника.