Ученые: смертность от вирусов-убийц к 2050 году вырастет в 12 раз

Американские учёные предупреждают, что количество смертельных вирусов, передающихся от животных к человеку, растёт в геометрической прогрессии. Они обнаружили, что такие болезни, как Эбола и вирус Марбург, в 2050 году унесут в 12 раз больше жизней, чем в 2020 году.

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В исследовании, опубликованном в журнале BMJ Global Health, изучили уровни распространения вирусов-убийц, таких как Эбола и Марбург из семейства филовирусов, Нипах, коронавирус SARS (атипичная пневмония) и Мачупо. Авторы изучили более 3150 вспышек и эпидемий в период с 1963 по 2019 год, чтобы проанализировать тенденции смертности.