Противозачаточные могут повредить участки мозга, регулирующие страх

Противозачаточные таблетки могут повредить участки мозга, регулирующие страх
Во всем мире свыше 150 миллионов женщин предпочитают применять оральные контрацептивы. Среди них, наибольшей популярностью пользуются комбинированные оральные контрацептивы, которые содержат синтетические версии половых гормонов и представляют собой самый распространенный метод предохранения. Согласно исследованиям, половые гормоны оказывают влияние на нервные сети мозга, которые задействованы в механизмах испытывания страха.
Исследовательская группа Университета Квебека в Монреале проанализировала как краткосрочные, так и долгосрочные эффекты приема комбинированных оральных контрацептивов, а также изучила воздействие как естественно производимых организмом, так и синтетических половых гормонов на области мозга, ответственные за ощущение страха. Результаты их работы указывают на то, что у женщин, регулярно принимающих комбинированные оральные контрацептивы, вентромедиальная префронтальная кора мозга более тонкая по сравнению с мужчинами, что может влиять на эмоциональную регуляцию и, в частности, на уменьшение чувства страха в безопасных ситуациях.
По информации Центральной Службы Новостей, данные указывают на то, что возможные изменения могут быть обратимы после прекращения использования контрацептивов, так как нет убедительных доказательств долговременных анатомических изменений, вызванных приемом этих средств. На фоне увеличения числа женщин, выбирающих комбинированные оральные контрацептивы, ученые подчеркивают необходимость проведения более глубоких исследований этих препаратов.