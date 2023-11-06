Китайские ученые открыли уникальный подтип клеток, ускоряющих старение

Исследователи из Китая обнаружили в спинном мозге подтип клеток, выступающих катализатором процесса старения. Эти клетки относятся к типу микроглия и накапливаются в спинном мозге старых обезьян и людей, стимулируя процесс старения двигательных нейронов.

© Naukatv.ru

Старение — сложный процесс, на который влияет огромное количество факторов, включая генетику, образ жизни и экологические факторы. Ученые давно пытаются понять механизмы, лежащие в основе старения, чтобы разработать меры, способные замедлить или даже обратить процесс вспять.

Специалисты из Поднебесной обнаружили, что скопления некоторых клеток митроглия выделяют белок хитиназу-1 (CHIT1), который в высоких концентрациях может вызывать воспаление и повреждение. Оказалось, что нейтрализующие антитела могут блокировать этот процесс, что может открыть дорогу к разработке инновационных методов лечения.

Смягчение воспаления и повреждений, провоцируемых хитиназой-1, может позволить замедлить или обратить вспять процесс старения, а также предотвратить или вылечить возрастные хронические заболевания. Впрочем, роль CHIT1 в процессе старения нуждается в дальнейшем изучении.