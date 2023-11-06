Три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны для человека

Ученые из Австралии выделили три ключевые возрастные группы, в которых употребление алкоголя может иметь наиболее разрушительное воздействие на мозг.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ, первая категория включает период до рождения: исследователи предупреждают, что употребление алкоголя во время беременности, даже в незначительных количествах, может привести к уменьшению объема мозга и вызвать когнитивные нарушения у развивающегося плода.

Вторая группа охватывает подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. Употребление алкоголя в этот период связано со снижением объема коры мозга и нарушением функциональной связности. Кроме того, употребление алкоголя может иметь негативное воздействие на формирование белого вещества.