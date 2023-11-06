Выяснилось, как кофеин влияет на кровоснабжение головного мозга

Ученые из государственного политехнического института высшего образования в Коимбре (Португалия) обнаружили, что кофеин может замедлять мозговой кровоток. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

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В исследовании приняли участие 45 человек в возрасте от 18 до 22 лет, которые редко пили кофе. Скорость мозгового кровотока участников оценили с помощью транскраниальной допплерографии - методики ультразвукового исследования кровоснабжения головного мозга. Затем их разделили на две группы - первая группа однократно приняла 45 граммов кофеина в капсулах, вторая - 120 граммов, а третья - плацебо. Через 30 минут после употребления кофеина участники вновь подверглись процедуре транскраниальной допплерографии.

Оказалось, что кофеин снизил среднюю, максимальную систолическую и конечную диастолическую скорости мозгового кровотока у участников первой и второй групп. Пиковая систолическая скорость представляет собой максимальную скорость кровотока в момент сокращения сердца, а конечная диастолическая - тот же показатель в момент расслабления органа.