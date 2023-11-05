Ученые нашли организмы, снижающие холестерин на четверть

Ученые провели исследование и выяснили, что некоторые виды живых организмов могут значительно снизить уровень холестерина в организме. Оказалось, что грибы являются одним из таких организмов. Многие люди используют грибы в своей диете для похудения, так как они имеют низкую калорийность и требуют больше энергии для переваривания, чем дают.

© Poslednie-novosti.com

Согласно сообщению Journal of Experimental Biology and Medicine, грибы содержат вещества, которые под воздействием солнечного света могут превратиться в витамин D. Это происходит благодаря наличию эргостерола в их составе, который может превратиться в витамин D под действием ультрафиолетовых лучей.