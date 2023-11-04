Ученые заявили, что оспа обезьян циркулирует среди людей с 2016 года

Оспа обезьян циркулирует среди людей с 2016 года – к такому выводу пришла международная группа медицинских исследователей и эпидемиологов, пишет argumenti.ru.

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Оспа обезьян была впервые выявлена в 1950-х годах после того, когда заболели несколько подопытных обезьян в Дании. Первый случай заболевания человека был отмечен спустя 20 лет в Африке. В дальнейшем случаи оспы обезьян у людей также отмечались, и все они были вызваны вирусом, перешедшим из животного мира.

Ситуация кардинально изменилась в 2017 году, когда произошла вспышка заболевания среди людей в Нигерии. К 2022 году инфекция распространилась по всему миру, и стало понятно, что вирус эволюционировал, чтобы передаваться от человека к человеку.

Исследователи секвенировали геном вируса оспы обезьян, чтобы узнать больше о его эволюционировании. И выяснили, что клада IIb – разновидность этого вируса – была той, что захватила множество стран. Данная разновидность значительно отличается от других штаммов, отмеченных ранее в Африке. Также было установлено, что данный этот возник из-за инфекций у людей. Прослеживая эволюционную историю вируса по мере того, как он заражал людей, исследователи обнаружили такие мутации, начиная примерно с 2016 года. Таким образом было установлено, что вирус передавался от человека к человеку именно с этого года.