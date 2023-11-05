Ученые нашли маркеры крови, характерные для долгожителей

Научные исследователи из Швеции собрали данные о состоянии здоровья нескольких десятков тысяч пожилых граждан и наблюдали за ними в течение 35 лет. В результате исследования были выявлены биомаркеры безболезненной старости.

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В исследовании были использованы данные 44 тысяч шведов, которые прошли обследование состояния здоровья в возрасте от 64 до 99 лет. За участниками исследования проводилось наблюдение в течение 35 лет, и только 1,2 тысячи человек (2,7% от всей группы) дожили до 100 лет. Большинство столетних людей составляли женщины.

В исследовании было обнаружено, что у людей, которые дожили до 100 лет, уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты начинал снижаться после 60 лет. Большинство биомаркеров у долгожителей и обычных пожилых людей не отличались значительно, но экстремально высокие или низкие показатели встречались редко у долгожителей.

Исследователи также выяснили, что нормальные показатели по большинству биомаркеров свидетельствуют о вероятности достижения 100 лет. Люди с наименьшими показателями холестерина и железа, а также наивысшими значениями глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и маркеров функционирования печени реже доживали до 100 лет.