Российские ученые разработали препарат для лечения болезни Бехтерева

Журнал Nature Medicine опубликовал статью российских ученых, описывающую механизм действия препарата для лечения тяжелого аутоиммунного заболевания, поражающего позвоночник и суставы, — анкилозирующего спондилоартрита (болезни Бехтерева). Это первый в мировой практике препарат, позволяющий достичь полной ремиссии при аутоиммунном заболевании.

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Авторы статьи отмечают, что целенаправленное устранение основной причины болезни с использованием предложенной ими стратегии не сопровождается системной иммуносупрессией и может стать основой нового поколения безопасных и эффективных методов лечения аутоиммунных заболеваний.

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Работа была выполнена в рамках проекта по созданию и развитию научных центров мирового уровня «Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины». В исследовательский консорциум вошли ученые РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова и российская биотехнологическая компания BIOCAD.

Для лечения болезни Бехтерева предложена новая стратегия лечения — селективная деплеция семейства Т-клеток, включающего патологические клоны, с помощью моноклонального антитела. Это антитело избирательно истощает (снижает число) Т-лимфоцитов, имеющих на поверхности Т-клеточные рецепторы, содержащие бета-цепь семейства TRBV9. Как было ранее показано, клоны, связанные с развитием болезни Бехтерева, входят именно в эту популяцию Т-клеток. Безопасность и эффективность процедуры продемонстрирована в доклинических исследованиях на приматах и в пилотном исследовании на пациенте, который страдал от анкилозирующего спондилоартрита с 1986 года:

«У пациента, мужчины 1963 года рождения, родители не имели хронических заболеваний и развивались нормально. Симптомы анкилозирующего спондилита были обнаружены в возрасте 20 лет после переохлаждения во время пешего похода. Впоследствии за незначительной травмой позвоночника последовала его прогрессирующая деформация с общей скованностью, утренними болями в поясничном отделе, а также боль и ограничение движений в тазобедренных суставах. Постепенно происходило снижение подвижности шейного и поясничного отделов позвоночника. Анкилозирующий спондилоартрит был диагностирован в 1986 году. В 1999 году рентгенография костей таза показала двусторонний сакроилеит III степени, и был подтвержден положительный статус пациента по HLA-B*27».

Nature Medicine

На фоне терапии пациент достиг полной продолжительной ремиссии с купированием болевого синдрома, улучшением функционального состояния и отменой непрерывно принимаемых до этого антицитокиновых препаратов.

Пациент начал лечение антителом против TRBV9 27 марта 2019 года в дозе 60 мг внутривенно. Самочувствие пациента прогрессивно улучшалось в течение трех месяцев после приема препарата. Исчезла утренняя скованность в позвоночнике и боль в правом тазобедренном суставе, увеличилась физическая активность. Эти положительные эффекты сохранялись, и пациент начал заниматься ЛФК с упором на дыхательные мышцы, мышцы передней брюшной стенки и конечностей; ранее этот комплекс физических упражнений был ему недоступен из-за сильных болей в суставах и ухудшения самочувствия.

Согласно опубликованным данным, полная ремиссия сохраняется в течение четырех лет, при этом ежегодно пациенту назначают три дозы анти-TRBV9 препарата. Исследователи также наблюдали значительное улучшение показателей подвижности позвоночника и метрологического индекса анкилозирующего спондилита Bath. Это первый в истории клинический случай, когда удалось остановить прогрессию болезни Бехтерева на длительный срок без антицитокиновой терапии и добиться остановки структурных изменений суставов.

«Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) является хроническим воспалительным заболеванием, характеризующимся поражением крестцово-подвздошных сочленений и позвоночника с потенциальным исходом в анкилоз, полное обездвиживание. В иммунопатологический процесс могут вовлекаться периферические суставы, глаза, аорта, почки и другие внутренние органы, — рассказала Алеся Клименко, заведующая кафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова. — Большим достижением клинической ревматологии стало применение антицитокиновых препаратов в лечении болезни Бехтерева. Однако результаты клинических исследований и реальной практики продемонстрировали, что с помощью указанной группы мы лишь научились контролировать симптомы заболевания, выраженность иммунного воспаления и активность болезни, а убедительных данных по влиянию на рентгенологическое прогрессирование не получили. Препарат, созданный нашими учеными, представляет собой цитотоксическое моноклональное антитело против патогенных клонов Т-лимфоцитов при болезни Бехтерева. Эта новая опция для лечения потенциально инвалидизирующего заболевания имеет высокую востребованность как медицинским сообществом, так и пациентами с анкилозирующим спондилитом».

Благодаря сотрудничеству ученых с компанией BIOCAD разработка новой стратегии лечения привела к созданию терапевтического препарата – моноклонального антитела BCD-180, которое сейчас проходит третью фазу клинических исследований. Антицитокиновые препараты снижают общий уровень воспаления, но одновременно системно подавляют иммунные реакции организма на инфекции. Их длительное применение связано с повышенным риском развития туберкулеза и некоторых других инфекций. В отличие от них, BCD-180 не приводит к системной иммуносупрессии, воздействуя лишь на 3–5 % Т-клеточного иммунитета.