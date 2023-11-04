Обнаружена приправа, способная улучшить память у пожилых людей

Питание играет важную роль в обеспечении когнитивного здоровья человека. Особенно в пожилом возрасте. Положительно сказываются на здоровье овощи и фрукты, а также многие специи и пряности. Японские ученые выяснили, что традиционная приправа васаби также полезна для памяти, сообщает журнал Nutrients. При этом стоит отметить, что за пределами Японии под видом приправы продают смесь хрена, горчицы и красителя.

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Известно, что пряность (Eutrema japonicum) содержит биологически активный изотиоцианат 6-MSITC. Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Ранее исследования показывали его благотворное влияние на когнитивные функции людей среднего возраста. Однако было неясно, как прием 6-MSITC повлияет на пожилых.

Группа исследователей из Университета Тохоку на протяжении 12 недель давали 72 добровольцам пожилого возраста 6-MSITC. Участники получали каждый день перед сном по капсуле, содержащий 100 мг порошка экстракта васаби. Контрольная группа принимала плацебо.

На исходном уровне разницы между группами не было. Но после эксперимента первая группа показала улучшение рабочей и эпизодической памяти.

Однако говорить о возможности масштабного применения вещества еще рано. Точно не известна биодоступность 6-MSITC из васаби, чтобы считать его природным антиоксидантом. Кроме того, возможны аллергические и стрессовые реакции на приправу. Были случаи, когда люди умирали при потреблении большой дозы вещества.