Ученые назвали неожиданную пользу цитрусовых

Ученые из университета Тасмании установили, что употребление цитрусовых стабилизирует уровень сахара в крови и уменьшает риск возникновения осложнений при сахарном диабете. Результаты исследования опубликованы в издании News-medical.

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Специалисты проанализировали 129 исследований на тему терапевтической роли цитрусовых при диабете. Выяснилось, что флавонолы и флаваноны — органические соединения, которые входят в состав лимонов, апельсинов и грейпфрутов, обладают сильными антиоксидантными свойствами, которые помогают снизить в организме окислительный стресс и воспаление.

Уменьшают риск возникновения диабета соединения нарингин и гесперидин. Они снижают активность ферментов-переносчиков глюкозы.

Также ученые установили, что кверцетин, цитрусовый флавонол, предотвращает развитие диабетической нефропатии — поражения почек при диабете. Другой флавонол, гесперидин, снижает риск возникновения ретинопатии — атрофии зрительного нерва и последующей слепоты из-за изменений сетчатки глаза вследствие диабета, сказано в статье.