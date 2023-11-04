Найден новый молекулярный механизм развития рака у курильщиков

Ученые из Института исследования рака Онтарио (OICR) выяснили, что курение препятствует работе белков, необходимых для борьбы с раком, тем самым повышая риск развития опухолей и затрудняя их лечение. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

В теле человека и других видов регулярно возникают раковые клетки, с которыми борется иммунная система. В новом исследовании ученые проанализировали ДНК из более чем 12 тысяч образцов опухолей 18 различных типов рака. Они выяснили, что курение вызывает мутации, нарушающие синтез белков, необходимых для подавления роста злокачественных клеток. Ученые считают, что выявленные ими мутации могут усложнить лечение рака. Исследование также подтвердило, что нездоровое питание и употребление алкоголя способствуют появлению аналогичных мутаций, мешающих борьбе организма с раком.