Ученые разработали солнцезащитное средство, способное лечить ожоги

Ученые из Северо-Западного университета в США разработали крем с защитой от ультрафиолетового излучения, который может лечить солнечные ожоги. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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В состав крема входит синтетический меланин — пигментное вещество, содержащееся в клетках кожи (меланоцитах), которое защищает организм от воздействия ультрафиолетовых лучей. Меланин у людей и животных обеспечивает пигментацию (оттенок) кожи, глаз и волос. Вещество защищает клетки от повреждения, стимулируя повышенную пигментацию кожи в ответ на солнечное излучение — кожа становится темнее, загорает.

Средство может использоваться для заживления солнечных и химических ожогов. Технология работает за счет удаления свободных радикалов, активных молекул кислорода, образующихся в результате биохимических реакций. Свободные радикалы провоцируют процесс окисления, атакуя здоровые клетки. Их образование происходит при различных типах повреждения клеток кожи, например, при ожогах. Синтетический меланин в креме при нанесении на поврежденную кожу поглощает свободные радикалы, уменьшая воспаление и стимулируя регенерацию.

Также исследователи отметили, что устранение свободных радикалов останавливает разрушение коллагена под действием ультрафиолета. Коллаген — это белок, который составляет основу соединительной ткани организма, обеспечивает ее прочность и эластичность. Так использование инновационного крема позволит продлить молодость кожи.