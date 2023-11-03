$93.17-0.1199.00+0.56

Европейские ученые обвинили агрессивных комаров во вспышке денге

В Европе произошла крупнейшая вспышка лихорадки денге. Ученые винят агрессивных комаров.

Ученые обвинили агрессивных комаров во вспышке денге
© Vse42.ru

На юге Европы зафиксирована крупнейшая вспышка лихорадки денге. Подтверждено больше 100 случаев в Италии, Франции и Испании. Разносчиками заболевания являются азиатские тигровые комары, которые приспособились к местным условиям. По словам ученых, комары этого вида крайне агрессивны, активны и днем, и ночью. Специального лечения от денге не существует, а повторное заражение повышает риск более тяжелого лечения.

Как передают "РИА Новости", ученые уверены, что к 2050 году половина населения Земли будет сосуществовать с распространителями денге. К 2080 году в зоне риска окажутся 197 стран.