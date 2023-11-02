Ученые: бессонная ночь может быстро смягчить депрессию

Ученые из Северо-Западного университета США выяснили, что одна бессонная ночь может на несколько дней смягчить симптомы депрессии. Эффект вызван увеличением высвобождения дофамина в определенных областях мозга. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

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Врачи давно заметили, что острые нарушения сна связаны с изменениями психики и поведения. Например, они могут вызвать манию или иногда смягчить депрессивные эпизоды. Но точные механизмы в мозге, которые приводят к этим эффектам, остаются плохо изученными.

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Чтобы изучить их, авторы нового исследования вызвали острую потерю сна у мышей с моделью депрессии при помощи специального устройства, которое не давало им спать.

После бессонной ночи поведение животных изменилось и стало более агрессивным, гиперактивным и гиперсексуальным по сравнению с контрольной группой, которая спала как обычно. Хотя большинство изменений поведения исчезли в течение нескольких часов после резкого нарушения сна, антидепрессивный эффект сохранялся в течение нескольких дней.

Биологи исследовали области мозга, ответственные за высвобождение дофамина: префронтальную кору, прилежащее ядро, гипоталамус и дорсальное полосатое тело.

Они обнаружили, что в ответ на бессонную ночь дофамин стал выделяться интенсивнее во всех зонах, кроме последней. Когда ученые заблокировали выработку дофамина в префронтальной коре, исчез антидепрессивный эффект.

Это означает, что эта зона мозга может быть особенно важной мишенью для новых антидепрессантов. Также ученые выяснили, что выделение дофамина после бессонной ночи привело к росту пластичности нейронов префронтальной коры — их способности изменяться в ответ на раздражители.

Это важное напоминание о том, как наши повседневные действия могут фундаментально изменить мозг всего за несколько часов, отметили авторы.

Ученые предполагают, что активация мозга при бессонной ночи была необходима для выживания древних людей, например, при атаке хищника или другой опасности.

Они также не рекомендовали людям сокращать сон, чтобы вылечить депрессию, учитывая кратковременный эффект.