Пандемия негативно повлияла на здоровье мозга пожилых

Ученые из университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона обнаружили, что когнитивные способности людей старше 50 лет ухудшились вследствие пандемии COVID-19. Результаты исследования опубликованы в Тhe Lancet.

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Ученые провели онлайн-исследование, в котором приняли участие более трех тысяч интернет-пользователей в возрасте от 50 до 90 лет. Испытуемым было предложено пройти тест на оценку когнитивных функций. Анализ результатов показал, что темпы снижения когнитивных способностей значительно ускорились в первый год пандемии. Ученые подсчитали, что навыки пространственного ориентирования, запоминания, обработки и анализа информации стали ухудшаться на 50% быстрее.

Исследователи предположили, что это могло произойти из-за того, что пожилые люди долгое время соблюдали режим самоизоляции. Они меньше двигались, реже общались с друзьями и родственниками и употребляли больше алкоголя.

Авторы исследования отметили, что жизнь в подобных условиях подвергает пожилых высокому риску возникновения деменции. Ученые порекомендовали людям в возрасте 50 лет и старше тщательно отслеживать изменения в состоянии своего здоровья и обращаться к врачу при наличии когнитивных нарушений.