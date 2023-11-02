В США изобрели новые таблетки от ожирения

Нэшвилл. США. Новое средство для похудания представили ученые из медицинского центра при Университете Вандербильта в США. Его применение в сочетании со здоровым образом жизни способствует увеличению потери веса на 21,1%, пишет Газета.ру со ссылкой на издание Nature.

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Препарат тирзепатид имитирует действие двух гормонов — глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP). Употребляемые вместе, они стимулирует секрецию инсулина в организме и замедляет процесс переваривания пищи. Это позволяет пациенту дольше не испытывать чувство голода, регулирует уровень сахара в крови и помогает быстрее сбросить лишние килограммы.

В тестировании приняли участие 806 добровольцев, испытание длились 12 недель. По истечении этого срока принимавшие тирзепатид худели в среднем на 21,1% эффективнее, чем контрольная группа пациентов, которым давали плацебо – таблетки без действующего вещества, лишь имитирующие настоящие.