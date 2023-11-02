Геронтолог предупредил о вреде сахара

Геронтолог Москалев предупредил о вреде сахара
Ранее датско-голландская команда ученых заявила, что сахар в количестве 5 гр в сутки не наносит организму совершенно никакого вреда. Российский ученый-геронтолог, директор Института биологии старения ННГУ, член-корреспондент РАН Алексей Москалев усомнился в результатах данного исследования и подчеркнул, что сахар - опасный продукт.
Если злоупотреблять сахаром, можно набрать лишний вес, а также заболеть диабетом второго типа и столкнуться с проблемами сердечно-сосудистой системы, рассказал российский эксперт.
Кроме того, известный факт, что при попадании глюкозы в кровь происходит реакция гликирования, запускающий процесс старения. В результате страдают кожа, артерии, капилляры, вены и головной мозг, пишет «КП».