Геронтолог предупредил о вреде сахара

Если злоупотреблять сахаром, можно набрать лишний вес, а также заболеть диабетом второго типа и столкнуться с проблемами сердечно-сосудистой системы, рассказал российский эксперт.

Кроме того, известный факт, что при попадании глюкозы в кровь происходит реакция гликирования, запускающий процесс старения. В результате страдают кожа, артерии, капилляры, вены и головной мозг, пишет «КП».