Ученые назвали оптимальное количество часов сна для человека
Nature Human Behaviour: оптимальное время сна для человека составляет 6,5 часов
Специалисты рассказали, к чему приведет недостаток сна.
При недостатке сна человек не только будет чувствовать постоянную усталость и испытывать стресс, но и рискует заболеть болезнью Альцгеймера или столкнуться с атрофией мозга.
Поэтому для нормальной работы мозга человеку нужно уделять сну не менее шести с половиной часов, говорится в материале, опубликованном в Nature Human Behaviour.
Такое заявление сделали ученые из Норвегии, которые провели исследование с участием 47 тыс. человек. Правда, отметили ученые, у каждого человека свой оптимальный режим сна. Поэтому в тех случаях, когда человек чувствует себя усталым после 6,5 часов сна, время для отдыха надо увеличить.
Если же люди ощущают себя бодрыми после пяти часов сна, то это означает, что такое количество сна удовлетворяет их потребностям.