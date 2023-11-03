Ученые назвали оптимальное количество часов сна для человека

Nature Human Behaviour: оптимальное время сна для человека составляет 6,5 часов

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Специалисты рассказали, к чему приведет недостаток сна.

При недостатке сна человек не только будет чувствовать постоянную усталость и испытывать стресс, но и рискует заболеть болезнью Альцгеймера или столкнуться с атрофией мозга.

Поэтому для нормальной работы мозга человеку нужно уделять сну не менее шести с половиной часов, говорится в материале, опубликованном в Nature Human Behaviour.

Такое заявление сделали ученые из Норвегии, которые провели исследование с участием 47 тыс. человек. Правда, отметили ученые, у каждого человека свой оптимальный режим сна. Поэтому в тех случаях, когда человек чувствует себя усталым после 6,5 часов сна, время для отдыха надо увеличить.