Чувство благодарности связали с сокращением риска болезней сердца

Ирландские исследователи из Университета Мейнута и Университета Лимерика связали чувство благодарности с сокращением риска болезней сердца. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Biological Psychology.

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Авторы проанализировали данные почти тысячи человек в возрасте от 35 до 86 лет. Им провели стандартное лабораторное обследование сердечно-сосудистой системы в начале исследования и в среднем через 6,7 года. Около 33 процентов испытуемых сообщили о диагностированной гипертонии и примерно десять процентов о диабете. Также участников попросили ответить на вопросы о том, как часто они испытывают эмоцию благодарности.

Оказалось, что склонность ценить что-либо хорошее в мире может смягчить негативные физиологические последствия стресса и сокращать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, включая снижение риска инфаркта миокарда через 6,7 лет. Такие показатели сохранялись даже после корректировки на возраст, пол, индекса массы тела (ИМТ), образование, гипертонию и диабет.