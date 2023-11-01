«АиФ»: ученые доказали, что тараканы и сколопендры лечат инфаркт
Новая работа ученых доказала эффективность китайского медикамента, созданного на основе тараканов, сколопендры, скорпиона, пиявки и личинок цикад, против инфаркта и болезней сердца.
Западные кардиологи решили изучить экзотичный препарат. В опыте принимали участие более 3 000 китайцев с диагностированным инфарктом миокарда. Их разделили на две команды, одной из которых к стандартному лечению добавили медикамент из китайской медицины.
Эксперимент длился год. Уже через месяц после его начала ученые установили, что сердечно-сосудистые осложнения на фоне болезни появились у 3,4% пациентов, лечившихся указанным выше лекарством, и у 5,2%, принимавших плацебо.
Спустя год осложнения также проявились у 5,3% добровольцев, которые принимали китайское средство, и у 8,3% людей, которым давали плацебо. Из всего числа пациентов от последствий инфаркта умерли более 6%, принимавших пустышку, и 4,5% среди тех, кому давали китайский препарат.
По словам ученых, добавление в терапию китайского препарата делало лечение действеннее на 30%. В группе, принимавшей этот медикамент, осложнения и смерти случались реже, чем у контрольной группы. Ученым предстоит провести новые исследования, передает «АиФ».