«АиФ»: ученые доказали, что тараканы и сколопендры лечат инфаркт

Спустя год осложнения также проявились у 5,3% добровольцев, которые принимали китайское средство, и у 8,3% людей, которым давали плацебо. Из всего числа пациентов от последствий инфаркта умерли более 6%, принимавших пустышку, и 4,5% среди тех, кому давали китайский препарат.