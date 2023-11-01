Загрязненный воздух повысил риск развития диабета

Ученые назвали новую опасность загрязненного воздуха. Люди, живущие в экологически неблагополучных районах, имеют повышенный риск развития диабета 2 типа.

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Исследование провели в индийских городах Дели и Ченнаи. Воздух в этих городах содержал повышенные уровни PM2.5 – микроскопических частиц, способных попадать в кровоток. Ранее была выявлена связь PM2.5 с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Среднегодовой уровень PM2.5 в Дели составлял 82-100 мкг/м3, а в Ченнаи – 30-40 мкг/м3, при установленной норме ВОЗ в 5 мкг/м3. Ученые в течение семи лет, с 2010 по 2017 годы, наблюдали за группой из 12 тысяч мужчин и женщин. Им регулярно измеряли уровень сахара в крови, а также отслеживали показатели качества воздуха в местах, где они жили.

Результаты показали, что вдыхание воздуха с повышенным содержанием PM2.5 всего за месяц повышает уровень сахара в крови, а длительное воздействие (в течение года и дольше) может привести к диабету. Каждые избыточные 10 мкг/м3 повышают риск развития сахарного диабета на 22%.

По статистике, 11,4% населения Индии (101 млн человек) страдают от диабета, у 136 млн выявили преддиабет. При этом большее число диабетиков насчитывается в городах, а не в сельской местности.

PM2.5 содержит сульфаты, нитраты, тяжелые металлы и сажу. Эти вещества разрушают эндокринную систему и препятствуют выработке инсулина, пояснили ученые.

Власти Индии предпринимают ряд мер, чтобы снизить загрязнение воздуха. Так, в 2016 году в Дели запретили использование старых дизельных автомобилей и сжигание сельскохозяйственных культур, построили объездное шоссе вокруг города. Это дало некоторый результат: с 2016 по 2022 годы уровень PM2.5 снизился на 22%.