Найден доступный продукт для улучшения памяти за 12 недель

Ученые из Университета Тохоку выяснили, что употребление экстракта васаби может улучшить память у здоровых людей старше 60 лет. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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Недавние исследования показали, что включение в диету трав и специй, например, чеснока и имбиря, может улучшить мышление и память у пожилых людей.

В новом исследовании ученые проверили эффект васаби — японской специи, содержащей различные антиоксиданты и противовоспалительные соединения.

В эксперименте приняли участие японцы в возрасте 60-80 лет без диабета, психических расстройств или заболеваний сердца. В течение 12 недель они перед сном принимали либо плацебо, либо 100 мг экстракта васаби в виде таблетки.

У принимавших экстракт васаби значительно улучшились показатели эпизодической, логической и рабочей памяти по сравнению с группой плацебо. Также у них повысилась способность связывать лица и имена, что часто затруднительно для пожилых людей. Другие мозговые функции не изменились.