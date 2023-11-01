Второй пациент с пересаженным сердцем свиньи прожил лишь шесть недель

Американец Лоренс Фосетт, ставший вторым в истории медицины человеком с пересаженным сердцем свиньи, скончался, сообщает пресс-служба медицинского центра Университета штата Мэриленд. По словам специалистов, 58-летний мужчина страдал от терминальной стадии сердечной недостаточности. Операция помогла продлить ему жизнь на шесть недель.

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С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи, — говорится в сообщении.

Сотрудники медцентра отмечают, что после операции Фосетт чувствовал себя хорошо. Однако в последние дни жизни его организм начал отторгать свиное сердце. Врачи выразили соболезнования его семье, а также поблагодарили покойного пациента за его вклад в развитие ксентотрансплантации. По словам профессора Мухаммада Мохиуддина, специалисты центра намерены провести обширный анализ, чтобы понять причины отторжения пересаженного сердца. Это позволит снизить риски при будущих трансплантациях.