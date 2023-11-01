Ученые назвали лучшее время для тренировок в целях снижения веса
Ученые из Аризонского университета и университета Франклина Пирса (США) назвали лучшее время для тренировок в целях снижения веса. Исследование приводит журнал Women's Health.
В ходе эксперимента было выявлено, что наиболее эффективно похудение проходило у испытуемых, занимающихся спортом в промежутке между семью и девятью часами утра. Выяснилось, что участники исследования из этой группы после ранних тренировок потребляли меньше калорий в течение дня и в целом придерживались более здорового питания, чем те, кто занимался в более позднее время.
Все участники эксперимента испытывали внедрили в свой график нагрузки от умеренного уровня до интенсивного. При этом отмечается, что утренняя группа днем вела в целом менее активный образ жизни, чем другие испытуемые.