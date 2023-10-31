Выявлена точная причина головной боли при похмелье

Американские ученые выявили точную причину головной боли при похмелье
Американские ученые выявили точную причину головной боли, появляющейся при похмелье. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.
У людей с расстройствами употребления алкоголя возникает тяжелая головная боль после окончания приема спиртного. Чтобы ослабить этот симптом, пациент может поддаться соблазну употребить новые дозы алкоголя. Такой подход в самом деле уменьшит головную боль, однако есть большая вероятность не вырваться из этого порочного круга. Так и развивается алкогольная зависимость у людей.
В ходе исследования ученые заметили, что гормон стресса кортикорелин активирует иммунные тучные клетки в твердой мозговой оболочке. Последняя также содержит периферические нервные волокна и кровеносные сосуды. Стимулированные нейроны вызывают головную боль при абстиненции от алкоголя.
Открытие может лечь в основу разработки новых методов борьбы с похмельем или абстиненцией от употребления других психоактивных веществ, говорится в статье.
Психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов предупредил, что людям лучше не лечить похмелье рассолом и томатным соком. Как отметил специалист, в таких случаях лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, при этом ограничить физическую активность.