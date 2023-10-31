Ученые: грамматические ошибки вызывают стресс

Новое исследование профессоров Бирмингемского университета показало, что организм человека переходит в режим стресса, когда тот слышит грамматические ошибки. Опубликованы все результаты этой работы в журнале Neurolinguistics.

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Профессор Дагмар Дивьяк, научный сотрудник когнитивной лингвистики и языкового познания в Университете Бирмингема, и Петар Милин, профессор психологии языка и изучения языка, обнаружили в ходе нового исследования прямую связь между состоянием сердца людей и ошибками в грамматике.

Journal of Neurolinguistics (2023)

Когда человек слышал грамматические ошибки, у снижалась вариабельность сердечного ритма (ВСР). И чем больше ошибок было, тем более регулярным становилось сердцебиение человека, а это - признак стресса.