Названо полезное свойство гнева

Сотрудники Техасского университета в Остине (UT Austin) назвали полезное свойство гнева. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology, эта эмоция может быть мощным мотиватором для достижения сложных целей.

В ходе серии экспериментов с участием более тысячи человек авторы вызывали у испытуемых либо эмоциональную реакцию (гнев, радость или печаль), либо нейтральное эмоциональное состояние. Затем перед участниками ставили трудную задачу (решение головоломок или видеоигры).

Во всех видах задач гнев улучшил способность подопытных к достижению целей по сравнению с участниками, которые не испытывали никаких ярких эмоций.

Ученые считают, что эмоции, которые часто считаются негативными, на самом деле могут быть полезными. Они также подчеркивают, что обычно люди склонны обращать внимание лишь на положительные эмоции при достижении целей, а негативные игнорируют.