Нарколог оценил эффективность вакцины от кокаина

Если вакцину против кокаиновой зависимости одобрят, то она сможет помочь от физической зависимости, но не от психологической, отметил в эфире НСН Владимир Менделевич.

© Nsn

По большинству наркозависимостей нет лечения, которое действует на механизм, формирующий эту зависимость, заявил профессор Казанского государственного медицинского университета, нарколог Владимир Менделевич в интервью НСН. При этом он отметил, что блокирование эйфоризирующего эффекта с помощью вакцин – это вполне достижимая цель.

Видео дня

Ранее сообщалось, что бразильские ученые разработали первую в мире вакцину от кокаиновой зависимости. Тестовый вариант получил название Calixcoca и показал положительные результаты в испытаниях на животных. Вакцина запускает иммунный ответ, который блокирует попадание кокаина в мозг. Таким образом, наркоманы больше не будут испытывать эйфорию от наркотика. Если лечение получит одобрение, то это будет первый случай лечения кокаиновой зависимости с помощью вакцины. Менделевич отметил, что над вакциной думали уже давно.

«На протяжении нескольких десятилетий в США центры изучали вопрос создания вакцины… Вопрос ставится не в том, чтобы человек перестал употреблять кокаин, а в том, чтобы не происходило формирования зависимости. Есть физическая зависимость, а это и есть болезнь наркозависимость… А есть психологическая, на нее никакая вакцина действовать не будет. Если человеку нравится, он будет употреблять. При этом блокирование эйфоризирующего эффекта – это вполне достижимая цель», - сказал Менделевич.

Кроме того, профессор рассказал, как сегодня лечат наркотическую зависимость. По его словам, есть доказанные исследования, в частности, по лечению опиоидной и никотиновой зависимостей.

«Разные формы зависимости лечат по-разному. Кокаиновая не равно героиновая или опиоидная, а каннабиноидная не равно амфетаминовая. По большинству наркозависимостей лечения, которое действует на механизм, формирующий эту зависимость, к сожалению, нет. Лечат опиоидную зависимость, есть доказанные исследования, есть международные протоколы по алкогольной зависимости. Также есть доказательные исследования от никотиновой зависимости… Ни по одной другой зависимости никакого лечения, которое доказывало бы свою эффективность, не существует», - резюмировал Менделевич.