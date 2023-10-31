Эксперт заявил, что смерть человека можно предсказать за две недели

Как специалист по паллиативной медицине я считаю, что существует процесс умирания, который происходит за две недели до смерти. В это время состояние людей ухудшается. Как правило, они с трудом ходят и становятся более сонливыми – им удаётся бодрствовать всё меньшее и меньшее время. Ближе к последним дням жизни у них пропадает способность глотать таблетки или принимать пищу и напитки. Примерно в это время мы говорим, что человек «активно умирает», и обычно считаем, что жить ему осталось два-три дня.