Почему нужно съедать пять порций овощей и фруктов в день

Фрукты, овощи и ягоды должны составлять 40 процентов рациона. Ученые из Великобритании советуют каждый день съедать не меньше пяти порций фруктов и овощей.

При этом специалисты отмечают, что употребление соков и смузи стоит сократить до 150 мл в день, потому что в них содержится слишком много сахара.

Специалисты провели исследование, которое длилось более 30 лет. В нем приняли участие около двух миллионов человек. Те, кто съедали каждый день пять порций фруктов, ягод и овощей, на 35 процентов реже умирали от респираторных заболеваний, на 12 процентов — от болезней сердца или инсульта, на 10 процентов — от онкологии.

Врачи объясняют такие результаты исследования тем, что во фруктах и овощах есть калий, полифенолы и магний, которые способствуют оптимальной работе организма и всех главных органов.

Список овощей и фруктов для ежедневного рациона можно формировать в зависимости от своих предпочтений, передает RuNews24.ru.