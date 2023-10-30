Ученые выяснили допустимое количество сахара в чае и кофе

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах попытались выяснить, влияет ли на преждевременную смертность и развитие диабета сахар, который люди добавляют в чай и кофе.Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One. В исследовании принимали участие 2923 мужчин. Их состояние анализировалось с 1986 по 2017 год.

Однако они подчёркивают, что существует прямая зависимость от количества сахара и преждевременной смертностью. Недавнее исследование показало, что каждый лишний сладкий газированный напиток увеличивает риск смертности, развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.В среднем участники исследования добавляли в напитки по одной ложке сахара, что составляет около 5 г. Это количество и было признано безопасной дозой. Авторы научной работы напоминают, что в газированных напитках и соках содержится около 25 г сахара, поэтому они и считаются вредными.Ранее «ГлагоL» сообщал, что учёные Кембриджского университета разработали анализ крови, который позволяет диагностировать биполярное расстройство, которое при диагностике иногда могут спутать с депрессией.