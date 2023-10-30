Как справиться с эректильной дисфункцией без лекарств

Регулярные физические упражнения могут помочь наладить эректильную функцию. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки, штат Техас).

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Основой для научной работы послужили 11 различных контролируемых исследований. Проанализировав их данные, ученые обнаружили ощутимое влияние регулярных аэробных упражнений на мужскую потенцию. Спорт улучшает эректильную функцию, кроме того, этот способ можно считать эффективной терапией дисфункции с низким риском и без использования медикаментов.

Ученые отметили, что мужчинам необходимо несколько раз в неделю выполнять физические упражнения по 30–60 минут. Эффект от занятий спортом сравним с приемом препаратов от эректильной дисфункции, говорится в исследовании, опубликованном в The Journal of Sexual Medicine.

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