Ученые доказали, что солнечная погода стимулирует людей к риску

По мнению исследователей, изменение погодных условий и температурного режима оказывает влияние на эмоциональное состояние человека. Например, недостаток солнечного света может вызвать у человека чувство подавленности или апатии, и отсутствие регулярности в изменении сезонов может повлиять на его сон и энергию.

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Психолог-исследователь Росс Отто из Университета Макгилла в Канаде утверждает, что улучшение погоды стимулирует людей к рискованным поступкам. В 2016 году, анализируя игры в лотерею по всему Нью-Йорку, исследователи обнаружили, что жители приобретали больше лотерейных билетов, когда погода улучшалась. Однако в пасмурные дни люди играли значительно меньше.

Профессор Девин Поуп полагает, что люди склонны переоценивать свои возможности, оценивая их в зависимости от погоды. Он называет это «предвзятостью оптимизма». По его мнению, в таких случаях люди верят, что положительные события произойдут с большей вероятностью, чем негативные.

В исследовании 2012 года было обнаружено, что люди, приобретающие автомобили в различных климатических зонах, проявляют предвзятость к оптимизму. Например, наибольший спрос на автомобили с откидным верхом в Чикаго приходился на солнечные дни. Поуп рекомендует не принимать спонтанных решений в ясные дни и убедиться, что желание купить автомобиль не является временным капризом, сообщает Центральная Служба Новостей.