Употребление 3 куриных яиц в день повышает уровень «хорошего» холестерина

Исследование, включавшее 28 здоровых участников в возрасте 18-35 лет, выявило, что три цельных яйца в день поддерживают уровень важных витаминов, микроэлементов, включая селен, и ключевых питательных веществ, таких как холин.

Тем не менее, потребление яичного белка также связано с повышенным содержанием аминокислоты изолейцин, что может привести к развитию сахарного диабета из-за резистентности к инсулину. Однако это негативное воздействие компенсируется благоприятным воздействием другой аминокислоты глицина, содержащегося в желтке. Кроме того, ученые обнаружили, что употребление цельных яиц оказывает положительное воздействие на иммунную систему и кровь, не влияя на уровень гемоглобина или свертываемость крови.