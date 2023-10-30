Употребление 3 куриных яиц в день повышает уровень «хорошего» холестерина
Ученые из Yale University провели исследование, которое подтвердило благоприятное воздействие цельных яиц на организм. Фундаментальное исследование, опубликованное на портале Nutrients, раскрывает важные аспекты воздействия куриных яиц на дневную диету человека.
Исследование, включавшее 28 здоровых участников в возрасте 18-35 лет, выявило, что три цельных яйца в день поддерживают уровень важных витаминов, микроэлементов, включая селен, и ключевых питательных веществ, таких как холин.
Важно подчеркнуть, что участники эксперимента продемонстрировали улучшение показателей крови, включая повышение "хорошего" холестерина (ЛПВП), что способствует предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.
Тем не менее, потребление яичного белка также связано с повышенным содержанием аминокислоты изолейцин, что может привести к развитию сахарного диабета из-за резистентности к инсулину. Однако это негативное воздействие компенсируется благоприятным воздействием другой аминокислоты глицина, содержащегося в желтке. Кроме того, ученые обнаружили, что употребление цельных яиц оказывает положительное воздействие на иммунную систему и кровь, не влияя на уровень гемоглобина или свертываемость крови.
Информация не является рекомендацией для лечения заболеваний и предоставлена исключительно для ознакомления. Валентина Казинцева.