Сидячий образ жизни может негативно отразиться на здоровье мозга

Ученые из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны установили, что сидячий образ жизни увеличивает риск возникновения деменции. Об этом сообщает SciTechDaily.

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В исследовании приняли участие более ста тысяч человек. В течение одной недели испытуемые должны были все время носить акселерометры - приборы, которые работают как датчики изменения положения объекта в пространстве.

Так ученые отслеживали двигательную активность участников. Через шесть лет после окончания эксперимента у 414 человек развилась деменция. После поправки на демографические данные (возраст, пол, уровень образования, генетика) и особенности образа жизни (физическую активность, диету, вредные привычки) выяснилось, что сидячий образ жизни увеличивает риск развития деменции.

Ученые отметили, что вероятность появления этого заболевания стремительно увеличивается, если человек проводит в сидячем положении 10 часов в день и больше. Кроме того, перерывы на физическую активность не снижали риск деменции, если суммарное время сидения составляло 10 часов.