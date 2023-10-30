Ученые из Университета Цинциннати рассказали, что заболевания десен негативно влияют на здоровье сердца. Об этом сообщает Daily Mail.

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Гингивит - воспалительное заболевание десен, которое проявляется болезненностью, отечностью и кровоточивостью. Чаще всего причиной воспаления являются некоторые типы бактерий. Отмечается, что конкретный тип выделить трудно.

Существует связь между плохим состоянием полости рта и повышенным риском развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, аритмия, сердечная недостаточность.

Бактериальная инфекция при гингивите может распространяться через кровоток до сердца и вызывать тяжелые нарушения. Обычно заболевания десен выявляют во время стоматологического осмотра.

Также существует возможность сдать анализ слюны, который отражает наличие патогенных бактерий, но результаты приходится ждать около недели.

Ученые разработали устройство, которое выявляет инфекцию за несколько минут. Пациенту нужно взять образец слюны и смешать его с раствором на основе картофельного крахмала. Затем получившуюся смесь наносят на прибор с датчиками. Если бактерии присутствуют - обе полоски-индикатора окрасятся в красный цвет. Если угрозы нет — окрасится одна полоска.