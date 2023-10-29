Ученые назвали «правильную» продолжительность дневного сна

Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона, дневной сон заметно замедляет естественное сокращение объемов мозга с возрастом и улучшает когнитивные функции.

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О выводах и рекомендациях ученых рассказала CNN профессор вуза Виктория Гарфилд:

Виктория Гарфилд: Исследования демонстрируют, что у людей, которые практикуют дневной сон, в среднем лучше когнитивные функции — и скорость обработки информации, и память, и все остальное. И главный вывод: мы установили, что регулярный дневной сон прямо связан с общим объемом головного мозга.

CNN: Есть ли «правильная» длительность дневного сна? И как долго спать уже не рекомендуется?

Виктория Гарфилд: Люди часто говорят, что если днем заснуть надолго, то потом до вечера остаешься квелым. Причина в том, что человек погружается в глубокий сон и телу кажется, что уже началась долгая ночь. Чтобы этого избежать, мы рекомендуем засыпать где-то на 30 минут.

CNN: А в какое время это лучше всего делать?

Виктория Гарфилд: Есть данные о том, что это послеобеденный период. Конечно, это может не понравиться каким-то работодателям. Но если у вас есть часовой обед, можно потратить половину времени на сон и успеть вернуться к работе. Оптимально было бы договориться с работодателем, чтобы в офисе появилось место для дневного сна. Это может быть сложно, потому что бизнес обычно базируется в центре оживленного города. Но в некоторых офисах уже есть комнаты для кормления или для религиозных нужд работников. Можно было бы сделать что-то подобное, куда люди могли бы приходить, убирать свои смартфоны и отдыхать.

Ученые проанализировали снимки МРТ и привычки более чем 30 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 40 до 70 лет. Согласно исследованию, у любителей дневного сна естественное старение мозга прогрессирует с задержкой в три-шесть лет от показателей тех, кто весь день бодрствует.