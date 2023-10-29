Ученые выяснили, что сахар не влияет на продолжительность жизни
Добавление сахара в кофе и чай не оказывает негативного влияния на организм человека. Ученые из Лейденского университета провели исследование, в котором проанализировали данные более 3 тысяч участников, которые регулярно употребляли чай или кофе с различным количеством добавленного сахара.
Было установлено, что добавление сахара в напитки не связано с преждевременной смертью. Пившие кофе и чай с подсластителем имели лишь незначительно повышенный коэффициент риска ранней смерти по сравнению с теми, кто не употреблял сахар.
Однако данный эффект сохраняется только при условии, что в напиток добавляют 5 граммов сахара. Важно отметить, что в других напитках, таких как соки и газировки, содержится гораздо больше сахара, что может негативно сказываться на здоровье.