Доказано: прививка от гриппа снижает риск развития Альцгеймера

Профессор Пол Шульц и его команда из Медицинской школы Макговерна в Хьюстоне узнали, что вакцина против гриппа также защищает человека от болезни Альцгеймера. И это может быть связано с несколькими факторами.

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Согласно результатам нового исследования, люди, которые поставили себе хотя бы одну прививку от гриппа, имели на 40% меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера в течение четырёх лет.

Как же это возможно? По мнению профессора Шульца, вакцина против гриппа снижает реакцию иммунной системы на амилоидные бляшки - белок, который находится в мозге. У людей с болезнью Альцгеймера аномально высокий уровень амилоидных бляшек.

National Cancer Institute

Слишком большое количество амилоидных белков в мозге может вызвать иммунный ответ, в результате которого клетки мозга будут погибать. Это способствует развитию деменции.

У профессора Шульца есть ещё одна теория, связанная с тем, как вакцина против гриппа может снижать вероятность развития болезни Альцгеймера. Возможно, эта вакцина усиливает способность иммунной системы «удалять» излишки амилоидных бляшек. Это приводит к меньшему воспалению и к потере меньшего количества клеток мозга.