Анализ крови помог выявить биполярное расстройство

Британские исследователи нашли в крови набор характерных для биполярного расстройства биомаркеров, сообщает N+1 со ссылкой на отчет в журнале JAMA Psychiatry.

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Биполярное расстройство — это обусловленное внутренними причинами психическое расстройство, которое проявляется разными сочетаниями маниакальных и депрессивных состояний. Им страдает примерно каждый сотый житель Земли. При этом диагностика этого заболевания крайне сложна из-за неоднородной симптоматики: примерно 40 % пациентов изначально ставят неверный диагноз, так как на фоне депрессии сложно выявить маниакальную фазу.

В поисках объективной диагностики ученые под руководством Сабины Бан из Кембриджского университета использовали данные исследования Delta study, проведенного в Великобритании в 2018–2020 годах: в нем рассматривались случаи биполярного расстройства у пациентов 18–45 лет с симптомами депрессии (пять и более баллов по опроснику PHQ-9). Материалы включали в себя ответы на вопросы онлайн-опросника и анализы крови на 630 метаболитов. Среди 241 человек подопытных у 67 в течение года наблюдений выявили биполярное расстройство, у остальных подтвердили диагноз «большое депрессивное расстройство».

Сопоставив клиническую картину с метаболитами крови, исследователи выделили набор общих 17 биомаркеров, наиболее показательным среди них оказался церамид d18:0/24:1 — сфинголипид, входящий в состав клеточных мембран и выполняющий сигнальные функции.