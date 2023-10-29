Ученые развеяли популярный миф о сахаре

МОСКВА, 29 октября, ФедералПресс. Слишком большое количество сахара в рационе провоцирует развитие диабета, портит зубы и может стать одной из причин ожирения. Ученые из Дании выяснили, сколько подсластителя можно есть в сутки без вреда для здоровья.

© РИА "ФедералПресс"

«Результаты 32-летнего исследования из Дании о влиянии добавленного сахара в кофе и чай на продолжительность жизни показывают: возможно, вам ничего не нужно менять в своей жизни», – передает «Доктор Питер».

Исследователи следили за 2923 мужчинами в возрасте от 40 до 59 лет без сердечно-сосудистых заболеваний, рака или сахарного диабета, регулярно потреблявшими чай или кофе. Перед началом эксперимента участники проходили тест на кардиореспираторную выносливость.

Через 15 лет после этого всех мужчин позвали для полного клинического обследования. Ученые проверили их давление, вес и рост, а также попросили рассказать, сколько чашек кофе и чая они выпивают и добавляют ли в чашку сахар.

В 2017 году исследователи обратились к национальной системе регистрации актов гражданского состояния и стали проверять, кто из участников эксперимента жив, а кто нет. В итоге выяснилось, что никакой значительной взаимосвязи с сахаром нет.

За 32 года с начала исследования умерли 2581 человек, из которых 1677 пили несладкий чай и кофе, а 904 добавляли немного сахара. Ученые предположили, что весь секрет в небольшом количестве подсластителя в напитках.

Обычно в исследованиях, говорящих о повышенном риске смерти от сладких напитков, речь идет о более значительных концентрациях. Например, в газировках и соках может быть до 25 граммов на банку.