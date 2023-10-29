Выявлена ключевая причина развития рака у больных ВИЧ

Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе выявили одну из ключевых причин развития рака у пациентов, живущих с ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Результаты исследования описываются в журнале PLOS Pathogens.

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В ходе работы авторы изучили факторы, нарушающие иммунный ответ у больных ВИЧ, которые также являются носителями герпесвируса, ассоциированного с саркомой Капоши (ГВСК). Для этого они использовали современные методы исследования, включая секвенирование отдельных клеток, масс-цитометрию CyTOF и искусственно созданные модели ГВСК. Ученые были сосредоточены на роли IL-6 вируса в манипулировании иммунной системой человека.

ГВСК является основной причиной смерти от рака у пациентов с ВИЧ, поскольку провоцирует цитокиновый шторм — нарушение иммунного ответа, вызванное высвобождением большого количества белых кровяных телец.